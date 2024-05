Ludzie Ziobry nagrani. Były szef CBA Paweł Wojtunik mówi o "mafiosach"

- Nadzór służb nad Funduszem Sprawiedliwości nie istniał. Ale o tym wiedzieliśmy już wcześniej. Jeżeli ze środków Funduszu zakupuje się za 25 milionów złotych system Pegasus, służący służbom głównie do nielegalnej inwigilacji polityków opozycji, to mamy naczynia połączone. Jeżeli takie rzeczy były ujawniane przez dziennikarzy, to powinny je też wyjaśniać służby specjalne. Tu chodziło o bezpieczeństwo państwa. To pytanie do poprzednich służb, dlaczego tego nie chcieli widzieć - mówi Wirtualnej Polsce były szef CBA.