Jest reakcja na oburzający wpis sędziego Izby Dyscyplinarnej. Wpłynął wniosek o dyscyplinarkę

Dr hab. Jan Majchrowski, który kieruje Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, zamieścił krytyczny wpis pod adresem jednego z profesorów UW. Do rektora uczelni wpłynął wniosek o naruszenie odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Władze uczelni uznały wpis za oburzający i zapowiedziały wyciągniecie odpowiednich kroków. W czwartek do rektora Uniwersytetu Warszawskiego wpłynął wniosek o dyscyplinarkę dla dr Majchrowskiego - informuje rmf24.pl. Dyrektor Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych prof. Marek Wąsowicz pisze, że doszło do "zachowania uchybiającego obowiązkom nauczyciela akademickiego i godności tego zawodu".

"Naruszone zostały podstawowe standardy akademickie co godzi w etos pracownika Uniwersytetu Warszawskiego. Stanowi to dowód nagannego braku odpowiedzialności tutora". Decyzje ws. dr Majchrowskiego podejmie rektor UW. Pracownikowi grozi nagana, obniżenie wynagrodzenia, pozbawienie prawa do wykonania zadań promotora i recenzenta, aż po utratę prawa do wykonywania zawodu na 10 lat.