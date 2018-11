Oburzający wpis sędziego Izby Dyscyplinarnej na planie zajęć studenta UW. Władze uczelni reagują

Kierujący Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego dr hab. Jan Majchrowski zamieścił krytyczny wpis pod adresem prof. Wojciecha Sadurskiego na planie zajęć jednego ze studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Władze uczelni uznały go za oburzający i zapowiedziały kroki dyscyplinarne. - To sytuacja bezprecedensowa - podkreślają.

Co na to Sadurski? "Jest to zarówno zniesławienie, jak naruszenie moich dóbr osobistych. Rozważam wystąpienie w tej sprawie na drogę sądową, dlatego że jest to nie jest jakaś prywatna notatka, to oficjalne pismo, mające status akcji (postępowania) administracyjnego" - poinformował. I dodał: "Ktoś, kto ma być jakby naczelnym sędzią od etyki prawniczej, wykorzystuje niewinnego studenta jako swojego zakładnika w prywatnej vendetcie przeciwko mnie".