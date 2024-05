Zaczął sypać Ziobrę. Kaczyński reaguje po zeznaniach byłego dyrektora

Jarosław Kaczyński odniósł się w czwartek do zeznań Tomasza Mraza, który w środę pojawił się na posiedzeniu parlamentarnego zespołu ds. rozliczeń PiS. - Wykorzystują kogoś, kto jest oszustem. Jeżeli to, co do mnie dociera, jest prawdziwe, to mamy do czynienia z oszustwem - stwierdził prezes PiS.