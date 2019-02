Jest pierwszy efekt przekopu mierzei. Mieszkańcy Sztutowa i Krynicy skłóceni jak nigdy

Przeciwko rozpoczęciu wycinki drzew na trasie przekopu Mierzei Wiślanej protestowali mieszkańcy Krynicy Morskiej. Ich zdaniem inwestycja zdewastuje środowisko i zrujnuje wakacyjny biznes. W tym samym czasie wójt sąsiedniego Sztutowa, odwiedził budowę, aby zagrzewać do pracy drwali i kibicować pracom.

- Widzę w tej inwestycji korzyści ekonomiczne. Może nie grube miliony, ale setki tysięcy złotych przychodów na pewno. Zagospodarujemy działki wokół przekopu. Mogłaby powstać przystań, hotel i przestrzeń do rekreacji, to miejsce będzie żyło - mówi WP Robert Zieliński nowy wójt gminy Sztutowo.

Zapewnia, że w niego w gminie jest więcej zwolenników przekopu Mierzei Wiślanej. To choćby właściciele kutrów z Kątów Rybackich, którzy dzięki przekopowi skrócą o sześć godzin czas rejsu na łowiska w Zatoce Gdańskiej.

Jedna mierzeja, dwa zdania

Wójt Sztutowa do protestujących sąsiadów z Krynicy Morskiej kieruje słowa zachęty: - Pogódźcie się z budową. Decyzja zapadła na szczeblu rządowym, czyli ponad naszymi głowami. Skoro już mierzeja ma zostać przekopana, to lepiej wspólnie działać na rzecz tego, aby było jak najmniej szkód w środowisku - apeluje.

Krynica M. gotowa opodatkować część inwestycji

Burmistrz Krynicy Morskiej, Krzysztof Swat w rozmowie z WP odpowiada, że zgody nie będzie: - Wyciąć drzewa można szybko. Liczę, że inwestor przekopu wyłoży się na kolejnych etapach prac. Tylko do przetargu zgłoszono ponad 1000 pytań. Mam nadzieję, że spowolni to rozpoczęcie budowy, władza się zmieni i jakoś zatrzymamy tę złą inwestycję - mówi burmistrz Krynicy Morskiej.

Zapowiedział szykany podatkowe wobec przedsięwzięcia. Na Zalewie Wiślanym ma powstać sztuczna wyspa, zbudowana z piasku i mułu, wydobytego po pogłębieniu toru wodnego, prowadzącego do Elbląga. Burmistrz Swat twierdzi, że Krynica Morska ma prawo do pobierania podatku od nieruchomości na terenach nadbrzeżnych Zalewu Wiślanego. Jeśli tylko się da, nałoży na wyspę milionową daninę.

- Od polityki ludzie są już skołowani i skłóceni. W Kątach Rybackich to politycy PO też wbijali łopatę pod przekop, a przy porcie stoi jeszcze trzeci pomnik rozpoczęcia przekopu, gdzie bodajże była posłanka PiS - mówi mieszkaniec wsi Skowronki, położonej najbliżej budowy. Do różnicy zdań wobec przekopu doszło nawet w jego rodzinnym domu. - Ja popieram PiS i jestem za przekopem, a moja żona jest obrończynią przyrody i jest przeciwko - mówi bezradny.

Wątpliwe czy dojdzie do przekopu

Burmistrz Swat podważa jednak gospodarczy sens tej inwestycji. - Głębokość akwenu to około 2m, nie przepłyną tu duże statki handlowe, łodzie podwodne czy okręty marynarki. Strategiczne znaczenie przekopu to mrzonki - mówi dalej. Wątpi również w korzyści ekonomiczne, również te z zapowiadanej rozbudowy portu handlowego w Elblągu. - Zalew Wiślany zamarza każdej zimy, niekiedy nawet od listopada do kwietnia. Port w Elblągu w tym czasie byłby zamknięty - reasumuje samorządowiec.