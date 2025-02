Jesienna przerwa? Niektóre szkoły już ją mają

- To umniejsza liczbę dni szkolnych, ale w wielu szkołach jest wolne np. w czasie egzaminów ósmoklasistów, u nas tego nie ma, bo nie ma takiej potrzeby. Nie tracimy więc tych dni. Jak dzieci wracają po tygodniu przerwy jesiennej, to mają nową energię do nauki. (...) Dzieci i nauczyciele tego potrzebują - wskazuje w rozmowie z "Faktem".

Co na to rodzice? Zdaniem "Faktu" mają mieszane uczucia, co do dodatkowej przerwy. Pani Katarzyna, matka czwórki dzieci, w rozmowie z gazetą mówi, że obawia się, iż będzie to dla nich organizacyjne wyzwanie. Z kolei inni rodzice, jak pan Rafał i pani Kamila, uważają, że przerwa jesienna to świetne rozwiązanie, które pozwala dzieciom na odpoczynek.