Jerzy Stępień ma usłyszeć zarzuty. Uczestniczył w wiecu PO

Wystąpił na politycznym wiecu Platformy Obywatelskiej. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień może nie uniknąć kłopotów. Sąd Dyscyplinarny w TK nakazał rzecznikowi dyscyplinarnemu TK postawienie sędziemu w stanie spoczynku zarzutów.

O możliwości postawienia przed sądem dyscyplinarnym Stępnia prezes TK Julia Przyłębska powiedziała po raz pierwszy w rozmowie z TVP pod koniec czerwca. - Co do zachowania sędziego w stanie spoczynku, to jest rzeczywiście przypadek, w którym sędzia uczestniczył w politycznym wiecu. To już nie mówimy o przedstawianiu swoich poglądów, tylko po prostu o politycznym wiecu. Toteż tutaj będzie prawdopodobnie postępowanie prowadzone, dlatego że wpłynął taki wniosek i muszę na to zareagować - powiedziała. Nie chciała jednak potwierdzić informacji, że chodzi o Jerzego Stępnia.