Jeden strzelec kładzie trupem dwie drużyny komandosów. Żołnierze chcą wykasowania filmu z ćwiczeń

Miał być profesjonalny "Helikopter w ogniu", a przez pomyłkę dowódców wyszła masakra jak w "Szeregowcu Ryanie". Na poligonie w Drawsku doszło do pomyłki w scenariuszu ćwiczeń. Jeden żołnierz z karabinem maszynowym zestrzelił śmigłowiec i zabił 24 kolegów.

- Kto to wymyślił, lądować tuż pod lufą karabinu maszynowego PK. Przecież widać, że dwie drużyny chłopaków poszłyby do piachu - mówi WP kawalerzysta z Tomaszowa. Dodaje, że wszystko działo się podczas idiotycznego pokazu dla VIP-ów Miało być głośno, dużo ognia z luf, a potem brawa. - MON czy dowództwo powinni to skasować z oficjalnego konta. Film nas ośmiesza. Podczas normalnych ćwiczeń nikt się tak nie popisuje - ocenia.