Jarosław Kaczyński zapowiedział zdyscyplinowanie posłów. Padło nazwisko Krystyny Pawłowicz

Zapewne mało kto wyobraża sobie Krystynę Pawłowicz nie reagującą ostro na to, co dzieje się w polityce. Posłanka PiS przyzwyczaiła nas do regularnych, kontrowersyjnych komentarzy w mediach społecznościowych. W Sejmie też często daje o sobie znać. Jarosław Kaczyński miał zarządzić, że z tym koniec.

Krystyna Pawłowicz jest znana z ostrego języka (PAP, Fot: Tomasz Gzell)

Zakończyło się dwudniowe wyjazdowe posiedzenie PiS. Mogliśmy oglądać jedynie pierwszą cześć wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego. I choć, było zapowiadane jako "bardzo ważne", internauci nie kryli rozczarowania. Prezes Prawa i Sprawiedliwości apelował, by nie mówić, że jego ugrupowanie jest takie jak PO. Wymieniał zalety PiS i uderzał w Platformę Obywatelską.

Jeszcze tego samego dnia, w piątek, wyciekły tematy podjęte podczas nietransmitowanej części spotkania. Jak podał PAP rozmawiano o dyscyplinie medialnej i aborcji. Teraz "Rzeczpospolita" potwierdza te informacje.

Kiedy prezes PiS apelował o powstrzymanie się od kontrowersyjnych wypowiedzi, miało paść nazwisko posłanki Krystyny Pawłowicz. Jeśli chodzi o kwestię aborcji, Kaczyński podobno zapowiedział, że nie będzie ona dalej procedowana w Sejmie.

Ponadto, na wyjazdowym posiedzeniu PiS była mowa o wyciągnięciu konsekwencji personalnych wobec szefów struktur lokalnych, gdzie partia osiągnęła słabe wyniki w wyborach samorządowych.

Źródło: "Rzeczpospolita"