Wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego. Przesłanie: nie mówcie, że jesteśmy jak PO

Trwa wyjazdowe posiedzenie klubu Prawa i Sprawiedliwości. Część wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego, zapowiadanego jako "bardzo ważne", była dostępna dla mediów. Prezes PiS skupił się w niej na podkreśleniu różnic między PiS a PO. Nie szczędził ostrych słów o przeciwnikach politycznych.

Różnimy się z Platformą Obywatelską i nie ma podstaw do tego, by zestawiać formacje i mówić: oni i wy jesteście tacy sami. To być może najgroźniejszy typ dyskursu, który jest wobec nas stosowany - grzmiał prezes PiS Jarosław Kaczyński w Jachrance. Trwa tam wyjazdowe posiedzenie Prawa i Sprawiedliwość.

Kaczyński zapewnił, że rząd PiS nie łamał konstytucji, ale robili to jego przeciwnicy. Co więcej, przypomniał o aferach za poprzedniego rządu. - To suma niewiele ustępująca tym 300 mld zł, które zdobywał dla Polski w ciężkich bojach i przy wsparciu różnego rodzaju środków propagandowych i pozornie zdobył Donald Tusk. To prawie tyle samo pieniędzy, tylko z VAT - mówił o aferze VAT. I dodał, że "w drugiej aferze, przynajmniej niektórzy mówią o jakimś przynajmniej pośrednim udziale także obecnego przewodniczący Rady Europejskiej".