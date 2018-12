Jarosław Kaczyński negatywnie zaskoczył swoim przemówieniem. "Zasypiam... idę po espresso"

Trwa posiedzenie klubu PiS w Jachrance. Początek nie wypadł zbyt dobrze. Jarosław Kaczyński wygłosił przemówienie, które jest szeroko komentowane w sieci jako niezbyt porywające i podobne do "mowy pogrzebowej".

"To przemówienie Jarosława Kaczyńskiego brzmi, jakby było z 2016" - napisał na Twitterze publicysta Wirtualnej Polski Marcin Makowski. I dodał, że było "dziwne" oraz "skupione w zdecydowanej większości skupione na straszeniu opozycją". Wystąpienie Jarosław Kaczyńskiego w Jachrance nie spotkało się z ciepłym przyjęciem w sieci.

"Zasypiam... idę po espresso. Old espresso" - skomentował słowa prezesa PiS szef działu w "Fakcie", Mikołaj Wójcik.

Reporter RMF FM Patryk Michalski uznał, że "powracanie do afer PO, kiedy PiS ich w trzy lata nie rozliczyło, świadczy o słabości". "To odgrzewany kotlet. Dotychczas zero nowych propozycji przed rokiem wyborów" - napisał na Twitterze, komentując wątki przemówienia, w których prezes PiS uderzał w opozycję.