Jarosław Kaczyński wicepremierem? "Chyba zmienimy menu w KPRM"

Wszystko wskazuje na to, że Jarosław Kaczyński wejdzie do rządu i pojawi się już za niedługo w gabinecie wicepremiera. A to oznacza zmiany w funkcjonowaniu pracy w gmachu Kancelarii Premiera w Alejach Ujazdowskich. Również część zwyczajów zapewne się zmieni.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Jarosław Kaczyński woli tradycyjne, polskie potrawy (East News)