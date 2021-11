Jakub Wiech: Za prąd będziemy płacić więcej. To efekt dekad zaniedbań

Tak, ale wywołały go również zjawiska pogodowe poza naszą kontrolą. Huragan Ida, który uderzył we wschodnie i południowe wybrzeże USA, siał spustoszenie m.in. w infrastrukturze portowej i przemyśle gazowym. To w konsekwencji zaburzyło łańcuchy dostaw LNG w Ameryce i na świecie - skala tego zjawiska jest tak duża, że dla stanu Luizjana było to drugie najgorsze wydarzenie od strony skutków ekonomicznych od czasu huraganu Katrina w 2005 roku. Do problemów dołożyła się flauta na morzach i lądzie w centralnej części Europy, przekładająca się na zmniejszenie generacji wiatraków. W związku z tym duże wolumeny gazu musiały zostać przekierowane na produkcję prądu. Gdy nie działają źródła odnawialne, w ich miejsce często wchodzi łatwa do uruchomienia elektrownia gazowa.