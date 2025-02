Sezon ferii zimowych to nie tylko czas wypoczynku, ale także okres, w którym wzrasta liczba włamań. Wrocławscy policjanci apelują o odpowiednie zabezpieczenie domów i mieszkań przed wyjazdem. Zainwestowanie w systemy alarmowe i antywłamaniowe może znacząco zmniejszyć ryzyko kradzieży.

Policjanci z Wrocławia radzą, by przed wyjazdem na ferie zainwestować w atestowane drzwi i zamki. Takie rozwiązania mogą opóźnić włamanie, dając czas na reakcję sąsiadów. Warto również skonsultować się z fachowcem przy wyborze odpowiednich zabezpieczeń.

Pomoc sąsiedzka to kolejny sposób na ochronę domu. Poinformowanie zaufanego sąsiada o wyjeździe i poproszenie go o opróżnianie skrzynki na listy oraz usuwanie reklam spod drzwi może zniechęcić potencjalnych włamywaczy. Sąsiad może także podlewać kwiatki i włączać światło, co sprawi wrażenie, że ktoś jest w domu.