Jak głosować na wakacjach? Głosowanie poza miejscem zamieszkania. O czym pamiętać?

Jeśli wyjeżdżamy na upragnione wakacje lub czeka nas wyjazd służbowy i nie będziemy mogli głosować w miejscu zamieszkania w II turze wyborów prezydenckich 2020, nic straconego. Przysługuje nam możliwość głosowania poza miejscem zamieszkania. Jak to zrobić?

Kiedy możliwe jest głosowanie poza miejscem zamieszkania?

Głosowanie poza miejscem zamieszkania możliwe jest w dwóch sytuacjach:

- jeśli wpisaliśmy się do spisu wyborców w gminie, w której będziemy przebywać podczas głosowania,

- jeśli odebraliśmy w urzędzie gminy zaświadczenie o prawie do głosowania.

Na dopisanie się do spisu wyborców w gminie, gdzie będziemy przebywać na wakacjach i chcielibyśmy tam zagłosować w wyborach 2020 (w II turze), był czas do wtorku 7 lipca. Można to było zrobić przez internet, za pośrednictwem platformy ePUAP.

Jeśli ktoś nie dopisał się do spisu wyborców, ponieważ zapomniał lub po prostu nie wiedział, gdzie dokładnie będzie przebywał 12 lipca (w dniu wyborów), może jeszcze odebrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Należy to jednak zrobić osobiście w urzędzie gminy, gdzie jesteśmy wpisani do spisu wyborców. Ostateczny termin upływa w piątek 10 lipca.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania. Gdzie dokładnie możemy głosować?

Osoby, które dopisały się do spisu wyborców w konkretnej gminie, mogą głosować tylko na jej terenie. Jeśli do spisu wyborców ktoś dopisał się przed I turą wyborów, to w tym samym miejscu głosuje również w II turze.

Osoby, które odebrały zaświadczenie o prawie do głosowania, mogą głosować poza miejscem zamieszkania w każdym lokalu wyborczym w Polsce i za granicą, a nawet na polskim statku morskim. Należy jednak uważać, by nie zgubić tego dokumentu i nie zapomnieć go wziąć ze sobą, gdy będziemy pakować się na wakacje. Bez zaświadczenia nie zagłosujemy w wyborach prezydenckich 2020 ani poza miejscem zamieszkania, ani nawet w miejscu zamieszkania - jeśli z jakichś powodów nie wyjechalibyśmy. Odbierając zaświadczenie o prawie do głosowania, zostajemy bowiem skreśleni ze spisu wyborców w miejscu zamieszkania.