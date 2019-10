Jak dojechać na cmentarze we Wszystkich Świętych? Rozkład jazdy dla Krakowa

We Wszystkich Świętych Kraków czekają zmiany w komunikacji miejskiej. Na ulicach i torowiskach pojawią się specjalne linie autobusowe i tramwajowe. Sprawdź, jak szybko i wygodnie dostać się na cmentarze.

Kraków we Wszystkich Świętych. Dodatkowe autobusy

Kraków we Wszystkich Świętych. Dodatkowe tramwaje

Linia 88 (Mały Płaszów – Łagiewniki) będzie kursować w godzinach ok. 7:00 – 20:00, z częstotliwością: do ok. godz. 8:00 co 30 minut i następnie co 20 minut.