Jagna Marczułajtis-Walczak po rozmowie z Kaczyńskim: "PiS chce zostawić branżę turystyczną na lodzie"

Posłanka Jagna Marczułajtis-Walczak, podczas piątkowych głosowań w Sejmie, rozmawiała z prezesem Prawa i Sprawiedliwości i wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim. Próbowała go przekonać do proponowanej przez opozycję poprawki w sprawie wydłużenia okresu ferii zimowych i ratowania branży turystycznej.

Poprawka wydłuża okres ferii z proponowanych przez rząd dwóch tygodni do 10 tygodni. Zgodnie z propozycją opozycji ferie miałyby być zaplanowane rotacyjnie, a każde województwo miałoby dwa tygodnie wolnego. Chodzi o to, żeby było tak jak dotychczas, ale zamiast cyklu 6-tyodniowgo mielibyśmy cykl 10-tygodniowy.

- Wiedząc, że prezes może niekoniecznie wie o wszystkim, co się dzieje na posiedzeniach, zdecydowałam, że ta poprawka jest dla mnie tak ważna i dla tych ludzi z branży turystycznej, że podeszłam do wicepremiera Kaczyńskiego przed głosowaniami nad tą poprawką i chciałam z nim porozmawiać, żeby może jednak przekonał jeszcze klub i zmienił swoje zdanie - mówi posłanka.

Ferie zimowe. Prezes nie zmieni zdania

- Powiedziałam prezesowi, że górale bardzo na nich liczą, to są ich wyborcy, a prezes odpowiedział mi na to: "Górale to męczą konie". Byłam w szoku, że przy tak ważnym temacie gospodarczym mówi takie rzeczy - relacjonuje posłanka.

Stoki narciarskie i hotele to naczynia połączone

- O ile narciarze z pobliskich okolic mogą sobie dojechać na stok, o tyle turyści z Warszawy już nie pojadą na narty. Ale boję się jeszcze jednego - wszystko wskazuje na to, że Szwajcaria, Włochy, Austria na święta i na zimę uruchomią branżę turystyczną, bo to u nich jedna z głównych gałęzi gospodarki. Jeżeli tak się okaże, a granice będą otwarte, to Polacy po prostu wyjadą. To już będzie w ogóle totalna katastrofa. Ludzie, którzy mogliby pojechać do Zakopanego, Karpacza czy w Bieszczady pojadą po prostu 500 km dalej - mówi Jagna Marczułajtis-Walczak.