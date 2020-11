Ferie zimowe 2021. Rozporządzenie opublikowane

Ferie 2020. Kiedy? Zapowiedzi rządu stały się faktem. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra edukacji i nauki, zgodnie z którym w tym roku szkolnym ferie zimowe dla wszystkich uczniów będą od 4 do 17 stycznia.

- Ferie zimowe muszą odbyć się w terminie 4-17 stycznia. Ubolewam nad tym, ale tak trzeba - powiedział Przemysław Czarnek w RMF FM. Rządzący mówili o tym terminie, teraz został od potwierdzony. W Dzienniku Ustaw opublikowano odpowiednie rozporządzenie.

Według niego wszyscy uczniowie będą mieli ferie w tym samym terminie. Zgodnie z pomysłem rządzących, miałyby one rozpocząć się zaraz po przerwie świąteczno-noworocznej. Wcześniej ferie zimowe dzielone były na cztery tury, by wydłużyć zimowy sezon turystyczny. Trwały od stycznia do końca lutego.

Przypomnijmy też, że co najmniej do 23 grudnia obowiązywać będzie nauka zdalna. - W przypadku szkół zdecydowaliśmy o kontynuacji zamknięcia szkół do 23-24 grudnia, a następnie podjęliśmy decyzję, że przerwa edukacyjna w szkołach będzie od 4 do 17 stycznia dla wszystkich - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas jednej z ostatnich konferencji prasowych.

Ferie zimowe 2021. Komentarze

Ustalenie jednego terminu ferii dla wszystkich spotkał się z krytyką rodziców i branży narciarskiej i turystycznej, która obawia się utraty dochodów. Zwłaszcza, że hotele mają mieć zakaz przyjmowania gości co najmniej do 17 stycznia.

Rząd apeluje o to, by w czasie świątecznym i ferii nie przemieszczać się - najlepiej pozostać we własnych domach.

