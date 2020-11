Ferie zimowe 2021 w jednym terminie. Pomysł rządu wzbudza kontrowersje

Ferie zimowe 2021 mają trwać od 4 do 17 stycznia. Takie rozwiązanie zaproponował rząd, co wzbudza kontrowersje.

Ferie zimowe 2021 w jednym terminie

W związku z pandemią koronawirusa rząd wprowadził szereg obostrzeń, które mają ograniczyć transmisję koronawirusa w społeczeństwie. Obostrzenia dotyczą także szkół. Co najmniej do 23 grudnia obowiązywać będzie w nich nauka zdalna. Rząd zdecydował się na zmianę terminu ferii zimowych 2021. Kiedy będą ferie zimowe?

Zgodnie z pomysłem rządzących, miałyby one rozpocząć się zaraz po przerwie świąteczno-noworocznej. Tym samym ferie zimowe 2021 dla całej Polski rozpoczęłyby się 4 stycznia i potrwałyby do 17 stycznia. Wcześniej ferie zimowe dzielone były na cztery tury, by wydłużyć zimowy sezon turystyczny. Trwały od stycznia do końca lutego.

- W przypadku szkół zdecydowaliśmy o kontynuacji zamknięcia szkół do 23-24 grudnia, a następnie podjęliśmy decyzję, że przerwa edukacyjna w szkołach będzie od 4 do 17 stycznia dla wszystkich - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas jednej z ostatnich konferencji prasowych.

Ferie zimowe 2021. Negatywne oceny

Pomysł już spotkał się z krytyką rodziców i branży turystycznej, która obawia się utraty dochodów. Zwłaszcza, że hotele mają mieć zakaz przyjmowania gości co najmniej do 17 stycznia. To ma ograniczyć podróże i przemieszczanie się w południowe regiony kraju, co mogłoby zagrozić transmisją koronawirusa i kolejnym wzrostem zakażeń.

Decyzja rządu ogłoszona na konferencji przez premiera Mateusza Morawieckiego to ogromny cios dla branży narciarskiej i turystycznej. W sobotę premier poinformował o skumulowaniu ferii zimowych w jednym terminie dla wszystkich województw. Ferie zimowe 2021 będą zupełnie inne niż zwykle. Rząd zaapelował też o to, aby w tym czasie nie przemieszczać się i najlepiej pozostać we własnych domach.

