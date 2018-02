"Ja was załatwię!". Dziennikarz TVP groził policjantom. Został zawieszony

Łukasz Sitek na antenie jest ostry. Słynie z kontrowersyjnych pytań. Ulubione to: "Czy panu nie wstyd". Kilka dni temu - jak opisuje "Gazeta Wyborcza" - dziennikarz sam miał znaleźć się w dwuznacznej sytuacji. Groził policjantom i funkcjonariuszom SOK.

Do zajścia doszło w sobotę 10 lutego po godz. 6 rano. Dziennikarz wsiadł do pociągu Pendolino na stacji Gdynia Główna, który lada moment miał ruszyć w trasę do Krakowa. Przed odjazdem do dziennikarza podszedł kierownik pociągu z prośbą o okazanie biletu. Jak podaje "Gazeta Wyborcza", chwilę wcześniej jeden z członków załogi widział Sitka leżącego na podłodze przy mieszczącej się na dworcu restauracji.