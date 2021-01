Izrael. Zamieszki w Izraelu. Ultraortodoksyjni Żydzi kontra lockdown

Przeciwne lockdownowi grupy haredim, ultraortodoksyjnych Żydów, podpaliły w Jerozolimie autobus, a na terenach ich wspólnot dochodzi do starć z policją - poinformował w poniedziałek "Times of Israel". Próbę wprowadzenia u nich restrykcji epidemicznych obowiązujących w reszcie kraju uważają za obraźliwe - komentuje portal.

Mniej radykalne protesty przeciw ograniczeniom sanitarnym w Jerozolimie przerodziły się w zamieszki, a izraelskie media w niedzielę obiegły zdjęcia podpalonego przecz haredim autobusu - podaje "Times of Israel".

Tłum zaatakował też kierowcę, który został pobity i lekko ranny. W innym incydencie jeden z policjantów, którzy starali się rozpędzić tłum, musiał strzelić w powietrze, by opanować sytuację. Policja ze względu na protesty nie jest na razie w stanie przeforsować zasad lockdownu we wspólnotach haredim. Oskarża religijnych przywódców o podżeganie do protestów.