Iwona Hartwich: odcięli nas od windy. Coraz bardziej napięta sytuacja w Sejmie

- Jesteśmy odcięci od prysznica. Nie możemy korzystać z windy - powiedziała rano Wirtualnej Polsce Iwona Hartwich, protestująca od 39. dni w Sejmie. Wcześniej usunięto kamery z sejmowego korytarza.

- Od 7.30 rano nie mamy dostępu do windy, a to jest niezbędne, by skorzystać z prysznica, który jest na parterze - mówiła nam rano Iwona Hartwich, mama niepełnosprawnego Kuby i liderka protestu w Sejmie.