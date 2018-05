Jest interwencja ws. zachowania Straży Marszałkowskiej w Sejmie. Rzecznik Praw Obywatelskich napisał do Kuchcińskiego

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu sprawę interwencji Straży Marszałkowskiej wobec protestujących opiekunów osób niepełnosprawnych. Wysłał pismo do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

W czwartek doszło do szarpaniny w Sejmie między protestującymi a strażnikami Straży Marszałkowskiej. Uczestnicy manifestacji chcieli wywiesić transparent w sejmowym oknie w języku angielskim. Celem było zwrócenie uwagi zagranicznych mediów w trakcie Zgromadzenia NATO w Warszawie.

Napis na transparencie brzmiał: "Polish disabled children beg for a decent life". Po polsku oznacza: "polskie niepełnosprawne dzieci błagają o przyzwoite życie".

Interwencja strażników

Doszło wówczas do bardzo smutnych scen. Interweniowała Straż Marszałkowska. Kobiety zostały odciągnięte od okna, uczestnicy skarżą się na użycie siły. "Niech mnie Pan nie dotyka", "to jest wstyd i hańba", "tak się walczy z niepełnosprawnymi" - to tylko niektóre ze zdań, które padły ze strony protestujących.