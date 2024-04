ISW: Nowa strategia Kremla. Kampania ma osłabić zachodnie wsparcie dla Ukrainy

Nowa strategia Kremla. Przewidują atak

ISW ocenia, że Rosja przygotowuje się do potencjalnej wojny konwencjonalnej z NATO. Potwierdził to szef sztabu generalnego sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej i I zastępca ministra obrony generał Walerij Gerasimow. Zaapelował on do członków Wspólnoty Niezależnego Państwa (WNP) o zwiększenie współpracy przeciwko postrzeganym zagrożeniom Zachodu.