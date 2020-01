Iran złożył deklarację ws. broni nuklearnej. Straszy Europę

Prezydent Iranu Hasan Rowhani oświadczył, że "Iran nigdy nie będzie dążył do posiadania broni nuklearnej niezależnie od obowiązywania umowy atomowej". Zaapelował również do państw Europy, by nie powtórzyły błędu USA, które zerwały porozumienie z Iranem.

Prezydent Iranu Hasan Rowhani (East News)

"Nigdy nie dążyliśmy do posiadania broni nuklearnej (...). Z umową nuklearną lub bez niej i niezależnie od naszych relacji z MAEA (Międzynarodową Organizacją Energii Atomowej - red.) nigdy nie będziemy dążyć do tego" - czytamy na stronie internetowej irańskiego prezydenta.

Rowhani podkreślił również, że jego kraj nadal jest zaangażowany w podtrzymanie obecnej umowy i chociaż Teheran naruszył wiele jej zapisów, sytuacja może wrócić do normy, jeśli pozostali sygnatariusze będą wypełniać swoje zobowiązania.

"Czy chcecie popełnić ten sam błąd? (...) Podkreślam, że jeżeli Europejczycy popełnią błąd i naruszą umowę, będą odpowiedzialni za konsekwencje swoich działań" - ostrzegł.

Przypomnijmy, porozumienie atomowe z Iranem w 2015 roku podpisały Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Chiny i Rosja. W 2018 roku USA wycofały się z umowy. Na początku stycznia tego roku Teheran zadeklarował, że nie będzie się stosować do ograniczeń wynikających z umowy. Kraje UE pragną powrotu do umowy i nie wspierają USA w wywieraniu presji na Iran.

