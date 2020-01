Iran grozi wycofaniem się z międzynarodowego traktatu. Chodzi o broń jądrową

Iran stawia ultimatum. Zagroził wycofaniem się z układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, jeśli sprawa odstąpienia od warunków umowy nuklearnej trafi do Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej został podpisany w 1968 roku. Po tym jak przystąpiło do niego 190 państw, ma on niemal globalny charakter. Stał się podstawą międzynarodowych wysiłków zmierzających do zapobiegania rozprzestrzeniania broni jądrowej, w przyszłości do ostatecznego jej wyeliminowania broni.