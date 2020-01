Iran. "Chamenei - morderco!". Ludzie wyszli na ulice Teheranu

Iran. Po przyznaniu się przez władze Irańskie do zestrzelenia ukraińskiego samolotu, w Teheranie odbyła się manifestacja, która zgromadziła ok. 1000 osób. Skandowano między innymi "Śmierć kłamcom!". Uczestnicy domagali się ustąpienia najwyższych władz, w tym ajatollaha Alego Chameneia.

Iran. Boeing 737 należący do ukraińskich linii lotniczych rozbił się 8 stycznia tuż po starcie z lotniska w Teheranie. W sobotę irańska armia opublikowała komunikat , w którym przyznała się do zestrzelenia ukraińskiego samolotu. Boeing miał przypadkowo znaleźć się blisko "ważnego obiektu wojskowego" Strażników Rewolucji Islamskiej i został omyłkowo wzięty za "wrogi".

Na ulice Teheranu wyszedł oburzony tłum. W demonstracji przeciwko dezinformacji rządu brało udział ok. 1000 osób. Odbyła się ona przed gmachem Politechniki im. Amira Kabira. Uczestnicy domagali się ustąpienia najwyższych władz, w tym ajatollaha Alego Chameneia. Jest on najwyższym autorytetem duchowo-politycznym w Iranie. Jak informuje Polsat News, uważa się, że to właśnie Chamenei doprowadził do tego, że Iran przyznał się do "pomyłki". Wcześniej cały czas zaprzeczano, jakoby Teheran ponosił odpowiedzialność za tę tragedię.