Iran zestrzelił ukraiński samolot. Hasan Rowhani prosi o przebaczenie Wołodymyra Zełenskiego

Iran. Katastrofa ukraińskiego samolotu pasażerskiego została spowodowana przez pomyłkę. Prezydent kraju Hasan Rowhani odbył telefoniczną rozmowę z Wołodymyrem Zełenskim, by złożyć kondolencje i poprosić o przebaczenie.

Irański prezydent wyraził "głębokie ubolewanie" z powodu nieintencjonalnego zestrzelenia ukraińskiego samolotu pasażerskiego. Teraz irański przywódca odbył telefoniczną rozmowę z z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Rowhani poprosił o przebaczenie. O sprawie poinformowało biuro prezydenckie w Kijowie, dodając, że do rozmowy prezydentów doszło z inicjatywy strony irańskiej.

"Hasan Rowhani złożył kondolencje narodowi ukraińskiemu i rodzinom ofiar zestrzelenia samolotu rejsu PS752 Ukrainian International Airlines. Poprosił o przebaczenie w związku z tragedią, która zabrała życie 176 osób. Przywódca Islamskiej Republiki Iranu w pełni uznaje, że do tragedii doszło przez pomyłkowe działania woskowych tego kraju" - informuje strona ukraińska. Dodano również, że ludzie, którzy doprowadzili do tej katastrofy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności a ukraińscy eksperci badający wypadek otrzymają "wszelkie wsparcie".