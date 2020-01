Iran przyznał się do zestrzelenia ukraińskiego boeinga

Iran przyznał się w sobotę rano do zestrzelenia samolotu ukraińskich linii lotniczych. Początkowo zaprzeczano. Teraz jednak władze irańskie mówią o błędzie.



Irańska armia opublikowała komunikat, w którym przyznała się do zestrzelenia ukraińskiego samolotu pasażerskiego.

Czytamy w nim, że samolot ukraiński znalazł się blisko "ważnego obiektu wojskowego" Strażników Rewolucji Islamskiej i został omyłkowo wzięty za "wrogi". W komunikacie znalazły się także słowa ubolewania i zapewnienie, że odpowiednie procedury zostaną zmienione, by do takiej tragicznej pomyłki nie doszło w przyszłości.

Minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif napisał na swoim profilu na Twitterze, że powodem katastrofy był "błąd ludzki". "To smutny dzień. Ze wstępnych ustaleń wewnętrznego śledztwa wynika, że błąd ludzki w kryzysowym momencie, spowodowanym przez amerykańskie awanturnictwo, doprowadził do katastrofy" - brzmi wpis szefa irańskiego MSZ.

8 stycznia Boeing 737 należący do ukraińskich linii lotniczych rozbił się tuż po starcie z lotniska w Teheranie. Do katastrofy doszło około 4.30 naszego czasu na południowo-zachodnich obrzeżach miasta. Na pokładzie było 167 pasażerów oraz 9 członków załogi.

Od czwartku głośno mówiły o tym szczególnie władze Kanady i Wielkiej Brytanii. W piątek minister spraw zagranicznych Niderlandów Stef Blok również przyznał , że jest "bardzo prawdopodobne, że to irańskie pociski zestrzeliły ukraiński samolot w Teheranie".

W piątek irańskie władze zaprosiły ekspertów z firmy Boeing do udziału w śledztwie.

Autor zastrzegał, że nie jest przekonany co do jego autentyczności. Nagranie zweryfikowali dziennikarze "New York Times".