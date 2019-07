Iran przejął kolejny tankowiec. Tym razem brytyjski

Iran po raz kolejny przejmuje zachodni tankowiec. Tym razem to "Stena Impero", statek pływający pod brytyjską banderą - poinformowała w piątek agencja Reuters.

Te przypuszczenia potwierdziła w piątkowy wieczór irańska telewizja państwowa. Do ataku na tankowiec przyznać się Strażnicy Rewolucji. Na pokładzie miało znajdować się 23 marynarzy - to z kolei informacja operatora tankowca Stena Bulk.

Brytyjski rząd ma aktualnie oceniać ryzyko, jakie niesienie przejęcie tankowca - dodaje "Guardian". Ministerstwo Obrony Królestwa z kolei podkreśliło, że ma statki na tym obszarze, ale nie może podawać żadnych dalszych szczegółów na temat tego, co stało się w cieśninie.

Póki co nie ma żadnej informacji, aby ktokolwiek został ranny.

Piątkowy incydent miał miejsce po tym, jak władze na Gibraltarze ogłosiły przedłużenie zatrzymania irańskiego tankowca Grace 1. Zajęło je brytyjska marynarka w związku z podejrzeniem o eksport ropy do Syrii. Narusza to unijne embarga Teheran potępił zajęcie ich statku, nazywając to "aktem piractwa".