Dron za drona. USA strąciły irański bezzałogowiec. Ale Trump nadal chce "dealu" z Iranem

Miesiąc po tym, jak Irańczycy zestrzelili amerykańskiego drona, Amerykanie odwdzięczyli się tym samym, w tym samym miejscu. Tym razem nie ma grożenia wojną. Co więcej, obie strony mówią o gotowości do podjęcia rozmów.

- To tylko ostatni z wielu prowokacyjnych i wrogich działań Iranu przeciwko statkom na wodach międzynarodowych - powiedział Donald Trump , opisując jak amerykański okręt USS Boxer strącił z powietrza irańskiego drona nad cieśniną Ormuz. Według słów prezydenta, irański bezzałogowiec miał zbliżyć się na "niebezpieczną odległość" 1000 metrów i nie reagować na ostrzegawcze sygnały USA.

- Jedyne, czego chcemy, to uczciwej umowy. Ta, która była [umowa atomowa z Iranem z 2016 r. - przyp. red] była zła. Możemy zrobić coś szybko, ale możemy też poczekać. Nie spieszy mi się - oświadczył Trump.

Czas gołębi

Ambiwalentne słowa Trumpa odzwierciedlają podziały w jego administracji, targanej sporami między ". Z jednej strony USA stosują strategię "maksymalnej presji" na Iran, z drugiej mówią o chęci dialogu. Co więcej, do incydentu w cieśninie Ormuz doszło w czasie, kiedy w administracji nastał czas "gołębi". Z szefem MSZ Iranu Dżawadem Zarifem miał się spotkać republikański senator Rand Paul, wyznaczony przez Trumpa do podjęcia dialogu z Persami.