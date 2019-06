Trump w ostatniej chwili zatrzymał atak na Iran. Wojna wisi na włosku

Samoloty amerykańskie były już w powietrzu, a okręty na pozycjach do uderzenia na Iran. Pomimo wcześniejszej zgody, prezydent Donald Trump w ostatniej chwili odwołał atak. Żaden problem nie został jednak rozwiązany. Napięcie nie opadło.

USA mogą "ukarać" Iran

Ostatniego słowa z pewnością nie powiedzieli też Irańczycy, którzy nie poczuwają się do winy. Po pierwsze, wbrew Amerykanom, twierdzą, że dron naruszył przestrzeń powietrzną ich kraju i dlatego został strącony. MSZ w Teheranie wezwało ambasadora Szwajcarii w Iranie, który reprezentuje interesy USA, aby poinformować go, że to Waszyngton poniesie konsekwencje wszelkich prowokacji. Ponadto Iran nie przyznaje się do ataków na tankowce w maju i czerwcu 2019 r.