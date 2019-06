Napięcie między Iranem i USA. Gwardia Rewolucyjna zestrzeliła amerykańskiego drona

Iran twierdzi, że zestrzelił amerykańskiego drona zwiadowczego nad swoim terytorium. USA przyznaje się do utraty maszyny, ale nad wodami międzynarodowymi. Incydent podgrzeje i taj już bardzo napiętą atmosferę w Zatoce Perskiej, gdzie mnożą się ataki przypisywane Teheranowi.

Według Gwardii Rewolucyjnych bezzałogowa maszyna wywiadowcza została zestrzelona rakietą ziemia powietrze nad terytorium Iranu. Według irańskiej agencji prasowej IRNA był to dron „szpiegowski” RQ-4 Global Hawk.

Najprawdopodobniej zestrzeloną maszyną by nowy, wywiadowczy dron MQ-4c Triton służący do kontrolowania wielkich obszarów morskich z pułapu ponad 15 km. Koszt takiej maszyny szacowany jest na ok. 180 mln dolarów.