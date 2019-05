Trump straszy Iran. Nikt oficjalnie nie chce nowej wojny, ale przygotowania trwają

Prezydent Donald Trump zagroził zniszczeniem Iranu, jeżeli dojdzie do wojny z USA. Wojna nerwów pomiędzy Teheranem i Waszyngtonem nasila się. Obie strony oficjalnie odżegnują się od zapędów wojennych, ale też nie ustępują i mobilizują siły.

Jeżeli Iran chce walczyć, to oznaczać to będzie oficjalny koniec Iranu. Nigdy więcej nie groźcie Stanom Zjednoczonym!

Równocześnie na Bliskim Wschodzie trwa koncentracja amerykańskich wojsk. Waszyngton skierował do Zatoki Perskiej uderzeniową grupę okrętów z lotniskowcem USS "Abraham Lincoln". W regionie są już też 4 ciężkie bombowce B-52 .

Nie jest przypadkiem, że właśnie teraz Pentagon przeprowadził i upublicznił nagranie z ćwiczeń, podczas których niewykrywalny przez radary, ciężki bombowiec B-2 zrzucił dwie, ważące po 14 ton bomby do rozbijania bunkrów. Każda z nich może przebić do 60 m zbrojonego betonu lub 40 m skały. To wyraźny sygnał dla Irańczyków, iż ukrycie przez nich ośrodków nuklearnych wewnątrz gór nie uchroni ich przed zniszczeniem w razie konfliktu.