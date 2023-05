Inspiruj(SI)ę w Dzień bez Śmiecenia

"Często może wydawać się, że nasze pojedyncze działanie na rzecz ochrony środowiska, zmniejszenia liczby produkowanych odpadów nie ma większego znaczenia, ale pamiętajmy, że wszystko zaczyna się od małego pierwszego kroku. Może to właśnie my staniemy się inspiracją dla innych by bardziej dbać o środowisko naturalne? Może to dzięki naszym działaniom przekonamy innych, że warto zmienić swoją postawę? Właśnie z tą myślą przy okazji tegorocznego Dnia bez Śmiecenia zachęcamy wszystkich do wspólnej zabawy i inspirowania innych" – mówi Aneta Stawicka, kierownik ds. edukacji i komunikacji w Rekopolu.