IMGW ostrzega. Przed nami tropikalna noc

Tropikalna noc przed nami. IMGW ostrzega

W sobotę po południu temperatura nie spadnie poniżej 30 stopni Celsjusza. Na wybrzeżu termometry wskażą do 33 st. C., w centrum kraju - również do 33 st. C., zaś w regionie lubuskim i zachodniopomorskim - do 35 st. C. Najgoręcej będzie na Podkarpaciu i Półwyspie Helskim - do 27 st. C.