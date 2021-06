Upał w mieście. Tak chłodzą się Katowice, ale betonoza nie pomaga. Gdzie szukać ulgi?

Upał w Katowicach. Pod palmami dla odważnych

Jednak nie wszystkim słońce doskwiera. Co odważniejsi wybrali wylegiwanie się na leżakach pod palmami na katowickim rynku. Co roku miasto na zrewitalizowanym placu ustawia feniksy kanaryjskie, które zostały sprowadzone z Palmiarni w Gliwicach. Choć cienia nie ma tu zbyt wiele, to można się poczuć jak na Fuerteventurze.