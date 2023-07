"Im zawsze się spieszy". Dziewulski ocenia szaleńczą jazdę Dworczyka

Ocenia także, że przeprosiny Dworczyka nie są wystarczające. - Jazda na mszę rocznicową i rozpędzanie z tego powodu ludzie po mieście samochodem nieuprawnionym do tego typu zastosowań jest skandalem. I samo słowo "przepraszam" nie załatwia problemu. Bo co, minister nie wiedział, czy niechcący to zrobił? Przeprasza się wtedy, kiedy coś się zrobi niechcący, a tu od początku było założenie, aby rozwalić ruch na drodze, bo mu się spieszy. To jest właśnie bezczelność tej władzy i to jest przerażające - mówi Dziewulski.