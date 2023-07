Rajd Dworczyka na sygnale. Minister przeprasza

Jak relacjonuje "Fakt", w poniedziałek o godz. 7:40 Michał Dworczyk wystąpił w audycji "Sygnały Dnia" w Polskim Radiu. Już o 7:50 wybiegł z budynku radia i wsiadł do służbowej limuzyny. Zależało mu na czasie - musiał bowiem w 10 minut dojechać do kościoła przy Pałacu Prezydenckim, gdzie miała odbyć się msza z okazji miesięcznicy smoleńskiej. Dystans jest duży, bo ok. 10 kilometrów i to w porannych korkach.