Międzynarodowe śledztwo w sprawie zniesławienia syna Beaty Szydło

I dodaje: - Nie wiem, jakie przesłanki kierowały prokuraturą w tej sprawie. Wydaje mi się, że syn Beaty Szydło jest w stanie sam realizować swoje interesy. Widzę tu pewną przesadę prokuratury, która nie powinna wchodzić w tę sprawę. Co do pomocy prawnej, jeśli prokuratura już weszła w to śledztwo, to musi być konsekwentna.