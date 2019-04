"Hrubieszowski Trynkiewicz" wpadł, bo zgubił telefon. Znalazca odkrył porażające nagrania

"Hrubieszowski Trynkiewicz" wpadł, gdy zgubił telefon komórkowy. Przypadkowa osoba znalazła na nim filmiki, na którym Jacek P. wykorzystuje seksualnie 12-letnią dziewczynkę. Grozi mu kilkanaście lat więzienia. Wcześniej odsiadywał wyrok za gwałt i zabójstwo na 17-latce. Wyszedł po 25 latach.

Gdy w styczniu 2015 r. Jacek P. wyszedł z więzienia po 25 latach odsiadki, miejscowi zaczęli go nazywać "hrubieszowskim Trynkiewiczem". Wszyscy pamiętali, co zrobił ćwierć wieku wcześniej, w styczniu 1987 r. W wyjątkowo mroźny poniedziałek, gdy temperatura dochodziła do minus 24 stopni, tuż przez północą pijany mężczyzna zawiadomił służby o tym, że na szkolnym boisku leży trup.