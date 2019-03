Horoskop dzienny na wtorek 5 marca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku

Horoskop dzienny na wtorek 5 marca 2019.

Horoskop dzienny na wtorek 5 marca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co Cię czeka w najbliższej przyszłości (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Wodniki są z natury bardzo pamiętliwe, ale postaraj się nie żywić dużej urazy do osób, które na to nie zasługują. Czyjeś zachowanie nie przypadło ci do gustu. Postaraj się jednak zrozumieć okoliczności, w których doszło do przykrego zdarzenia. Okaż więcej empatii, a zyskasz sympatię ludzi. Będąc oschłym i surowym zrazisz do siebie innych, przez co przestaną czuć się komfortowo w twojej obecności.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Po trudniejszym okresie wreszcie możesz liczyć na uśmiech losu. Zauważyłeś, że musisz wkładać więcej wysiłku, by osiągnąć cele, które innym przychodzą zdecydowanie szybciej. Zwróć jednak uwagę na fakt, iż rezultaty twoich działań są o wiele trwalsze. Nie bój się podejmować nowych wyzwań. Doświadczenie, które zyskasz w najbliższym czasie, będzie kluczowe podczas rozwoju twojej kariery.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Dziś wszystkie barany są wyjątkowo rozkojarzone. Pewna sytuacja spowodowała, że zacząłeś krążyć myślami wokół pewnej osoby. Niegdyś łączyła was bliska relacja, jednak niefortunne okoliczności losowe doprowadziły do ochłodzenia stosunków. Obecnie jesteście bogatsi o wiele doświadczeń i nabraliście dystansu do spraw, które niegdyś prowadziły do licznych kontaktów. Jeżeli czujesz, że powinieneś się odezwać, nie odwlekaj tej decyzji. Nie masz nic do stracenia.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Postaraj się o poprawę swoich relacji z rodziną. Wydarzenia ostatnich dni doprowadziły do pewnego nieporozumienia. Miej na uwadze, że jedna sytuacja może zostać zrozumiana przez różne osoby w dwojaki sposób. Kluczem do wyjaśnienia takich spraw będzie szczera, otwarta rozmowa. Twoim sprzymierzeńcem będą osoby spod znaków wodnika i raka. Mają podobny punkt widzenia.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Uważaj, w twoim otoczeniu znajduje się plotkarz. To osoba fałszywa i głodna sensacji, choć równocześnie jest duszą towarzystwa, która przyciąga do siebie ludzi. Nie zwierzaj się ze swoich sekretów przypadkowym osobom. Masz wartościowych, godnych zaufania przyjaciół i to właśnie do nich warto zwrócić się z prośbą o radę w sprawie prywatnej. Nie pożyczaj też niczego ludziom, których dobrze nie znasz. W przeciwnym razie szybko pożałujesz takiej decyzji.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) To nie jest najlepszy moment na podejmowanie ryzykowanych decyzji. Dziś wszystkie raki są rozkojarzone, a natłok dodatkowych obowiązków wcale nie ułatwia im radzenia sobie z podstawowymi zadaniami. Nie bój się poprosić o pomoc bliską osobę. Ma wobec ciebie dług i chętnie wesprze w potrzebie. Pamiętaj, żeby dokładnie czytać każdy dokument przed podpisaniem oraz dokładnie wszystko przeliczać. Najmniejszy błąd może pociągnąć za sobą poważne konsekwencje.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Lwom będzie dopisywać wyjątkowe szczęście. Możesz liczyć na uśmiech losu zarówno w sprawach zawodowych, jak i sercowych. Wysiłek, który podjąłeś w pogłębianie wiedzy, wreszcie zacznie przynosić efekty. Chociaż na rezultat swojej pracy musiałeś poczekać, zobaczysz, że wysiłek się opłacił. W najbliższym czasie nie odmawiaj spotkań towarzyskich. Ktoś przedstawi ci pewną osobę, z którą od razu znajdziesz wspólny język.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Nie odkładaj ważnych spraw na później, gdyż gwiazdy przygotowały dla ciebie inne plany. Staniesz w obliczu wyzwania. Będziesz mieć okazję do rozwoju umiejętności, które okażą się kluczowe w dążeniu do celu. Wprowadź w życie konkretny plan działania i zacznij od wykonywania najmniej przyjemnych czynności. Kluczem do sukcesu będzie silna osoba, a najwięcej stracą ci, którzy zaczną działać w ostatniej chwili.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Ciągle obracasz się w tym samym towarzystwie i podświadomie czujesz, że potrzebujesz odmiany. Nie ma niczego złego w posiadaniu zgranej paczki znajomych, ale poznawanie innych ludzi wzbogaca nas o różne doświadczenie. Bądź otwarty i nie spędzaj wolnego czasu przebywając samotnie w domu. Zgódź się, gdy ktoś zaproponuje ci spotkanie lub sam wyjdź z taką inicjatywą. W najmniej spodziewanym momencie poznasz kogoś, kto udzieli ci bardzo ważnej wskazówki.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Nie obiecuj niczego, jeżeli nie jesteś pewien, czy dasz radę dotrzymać danego słowa. Pamiętaj, że najgorsza prawda jest lepsza od najpiękniejszego kłamstwa. Pewna bliska osoba potrzebuje twojej pomocy. Miej jednak na względzie, że chociaż jest z natury porywcza i impulsywna, nie powinna być z tego powodu traktowana ulgowo. Im szybciej zda sobie sprawę z wagi problemu, tym łatwiej będzie wam się z nim uporać.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Konflikt wisi w powietrzu. Osoba, która drażni cię już od pewnego czasu, tym razem powie o kilka słów za dużo. Czara goryczy przeleje się w najmniej odpowiednim momencie. Spróbuj zapanować nad wybuchem złości i nie powiedzieć czegoś, czego możesz później żałować. Uważaj na słowa szczególnie w obecności osób wpływowych, na których opinii ci zależy. Zamiast podnosić głos i działać impulsywnie, uzbrój się w solidne argumenty.