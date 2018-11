Horoskop dzienny na sobotę 3 listopada. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla panny Panna (24.08–22.09) Czeka Cię dużo więcej pracy. Musisz uzbroić się w cierpliwość, bo napięty okres nie zakończy się zbyt szybko. Zrezygnuj z dodatkowych, niekoniecznych zajęć i na jakiś czas ogranicz wyjścia ze znajomymi. Warto skupić się na określonym celu. Jesteś na dobrej drodze do sukcesu, ale bez wysiłku nie zdołasz go osiągnąć.

Horoskop dzienny dla skorpiona Skorpion (23.10–21.11) Nie angażuj się w konflikty, które nie dotyczą Cię w bezpośredni sposób. Nie ma niczego złego w tym, że chcesz wesprzeć najbliższych, dopóki ich problemy i konsekwencje kłótni nie zaczynają odbijać się na Tobie. Musisz wyznaczyć granicę. Uważaj też na to, co mówisz. Jedno opacznie zrozumiane zdanie, może zostać wykorzystane przeciwko Tobie.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11–21.12) Los sprzyja sprawom sercowym. Niedługo wydarzy się coś, co sprawi, że dawne uczucia odżyją. Pamiętaj, iż czas robi swoje. Spojrzysz na pewną relację z innej perspektywy i zrozumiesz dawne błędy. To dobry moment, by zapomnieć o nieporozumieniach z przeszłości. Pomyśl o tym, co dzieje się tu i teraz.