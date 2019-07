Horoskop dzienny na sobotę 13 lipca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na sobotę 13 lipca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości i czy dziś dopisze ci szczęście.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Horoskop dzienny na sobotę 13 lipca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Twój horoskop dostrzega, że popełniłeś pewien błąd, do którego trudno ci się przyznać. Wodniki są z bardzo dumne i przywiązują dużą wagę do tego, jaką opinię na ich temat mają osoby trzecie. Wiedz jednak, że usilne zatajanie pomyłki, wcale nie wybieli cię w oczach innych. Zamiast traktować zaistniałą sytuację jako ujmę na honorze, uświadom sobie, że konsekwencje twojego błędu odbiły się na osobach trzecich. Zdobądź się na odwagę i przeproś poszkodowanych, a poczujesz ulgę. Nikt nie jest nieomylny. Niedługo pojmiesz, że nie jesteś jedyną osobą, której powinęła się noga. Usilne tuszowanie zaniedbania postawi cię jednak w złym świetle.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Ostatnio przejawiasz skłonność do porównywania swoich działań do innych. Według horoskopu, zamiast zazdrościć komuś sukcesu, powinieneś skierować uwagę na własne cele i poczynania. Wiedz, że twoje umiejętności wcale nie są mniejsze, brakuje ci natomiast wytrwałości i dyscypliny w dążeniu do celu. Inspiracji szukaj w swoim najbliższym otoczeniu i nie bój się pytać o rady osób, które ci imponują. Zachowaj jednak ostrożność w kontaktach ze skorpionami. Ostatnio są żywiołowe, żądne nieustannej zabawy i będą chciały odciągnąć cię od ważnych spraw.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Chociaż zacząłeś się już niecierpliwić, twoje starania nie pójdą na marne i już niedługo możesz spodziewać się przypływu gotówki. Jednorazowy sukces nie oznacza, że masz spocząć na laurach. Los nadal sprzyja nauce, a umysł baranów jest teraz bardzo otwarty na przyjmowanie nowej wiedzy. Wiedz, że nie tylko szybciej przyswajasz informacje, ale również dłużej zachowasz je w pamięci. Jeżeli przyjmiesz odpowiednią taktykę, możesz zyskać więcej, niż myślisz.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Horoskop zwraca uwagę na fakt, że byki są pedantyczne, co chociaż bywa przydatne, może doprowadzić do napięć w relacjach z innymi ludźmi. Narzucając innym zbyt szybkie tempo pracy lub wydając oschłe polecenia, szybko stracisz ich sympatię. Okaż znajomym więcej zaufania i bądź otwarty na ich propozycje. Za często traktujesz z góry osoby, które byłyby świetnymi partnerami w biznesie albo przyjaciółmi w relacji prywatnej. Jeżeli zmienisz swoje podejście, szybko dostrzeżesz, że bardziej swobodna atmosfera odbija się również na efektach w pracy.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Nadszedł cięższy okres dla bliźniąt. Wydarzenia ostatnich dni sprawiły, że bardzo szybko ulegasz silnym emocjom. Spróbuj jednak nad nimi zapanować i zachowywać się mniej impulsywnie. Twoje rozdrażnienie jest w pełni zrozumiałe, ale wkrótce znajdziesz się w towarzystwie, w którym powinno się zachować wielką ostrożność, jeżeli chodzi o dbałość o wizerunek. Bądź profesjonalny i oddziel życie zawodowe od prywatnego. Jeżeli w nieodpowiednim miejscu poruszysz zbyt prywatne kwestie, bardzo tego pożałujesz.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Twój horoskop dzienny ostrzega, że już wkrótce zawisną ciemne chmury nad twoją relacją z pewną osobą. Wyjdzie na jaw duża różnica charakterów, a wasza przyjaźń zostanie wystawiona na próbę. Chociaż twój niepokój jest zrozumiały, spróbuj racjonalnie spojrzeć na sytuację. Niepisany konflikt między wami jest spowodowany ingerencją osób trzecich. Zachowaj zimną krew i uważaj na to, co mówisz, żeby plotkarze nie przekręcili twojej wypowiedzi. Postępuj zgodnie ze swoimi sumieniem i szczerze mów o swoich uczuciach. Najgorszym, co możesz zrobić, jest udawanie, że nic się nie dzieje.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Horoskop zwiastuje ci szczęśliwy dzień. Dziś gwiazdy obdarują lwy optymizmem i wyjątkowo dobrą energią. Bądź wyrozumiały i cierpliwy dla innych, a los odpłaci ci tym samym. Dzień minie pod hasłem pracy grupowej. Nie trać optymizmu, jeżeli twojej drodze pojawią się nieprzewidziane przeciwności. Dzięki swojej kreatywności oraz pomysłowości wybrniesz z każdego problemu, a wykonywanie powierzonych zadań sprawi ci prawdziwą przyjemność. Swoimi zdolnościami organizacyjnymi zaimponujesz osobom trzecim, pod warunkiem, że dopilnujesz ustalonych terminów. Pamiętaj, że bliscy bardzo na ciebie liczą.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Gwiazdy zsyłają na panny wszelką pomyślność w kwestiach sercowych. Niebawem zostaniesz postawiony w sytuacji, która będzie doskonałą okazją do poznania nowych ludzi. Tego dnia będziesz emanował optymizmem, którym przyciągniesz do siebie znajomych. Dobrym pomysłem będzie zorganizowanie spotkania towarzyskiego. Nie bój się przejąć inicjatywy w tej kwestii. Jako dusza towarzystwa szybko rozkręcisz każde przyjęcie. Osoba, która zawróci ci w głowie, pojawi się w najmniej spodziewanym momencie. Zainteresujesz się nią po dłuższej rozmowie, gdy poruszy wiele tematów, na które masz do niej podobne zdanie.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Horoskop głosi, że dziś wagi poczują duży przypływ kreatywności. Dzięki niestandardowemu podejściu do tematu zdołasz szybko uporać się z zadaniem, które sprawi problem twoim znajomym. Okaż im odrobinę empatii i nie odmawiaj, kiedy poproszą cię o pomoc. Coś, co dla ciebie jest łatwe, dla osób trzecich może okazać się wyjątkowo kłopotliwe. Wyrozumiałą postawą zyskasz sympatię otoczenia, a przy tym szanse do pogłębienia znajomości oraz nawiązania wartościowej przyjaźni. To nie jest jednak odpowiedni moment do rozwoju spraw sercowych. Myślami wciąż krążysz wokół poprzedniej relacji i potrzebujesz czasu, aby ostatecznie zamknąć ten rozdział.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Według horoskopu, wreszcie nadarzy się okazja do udowodnienia niedowiarkom swoje racji. Przez dłuższy okres cierpliwie znosiłeś uwagi innych, chociaż sam miałeś zupełnie inne zdanie w pewnej kwestii. Skorpiony są dobrymi strategami, a w zaistniałej sytuacji wcale nie zawiodła cię intuicja. Horoskop zwiastuje ci pomyślność w sprawach zawodowych. Sprzyjające okoliczności losu sprawią, że będziesz mógł zaprezentować umiejętności, z których większość nie zdawała sobie sprawy. Wreszcie zostaniesz doceniony i zaimponujesz kilku osobom, które w ciebie wątpiły.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Najwyższy czas, byś otworzył się na nowości. Właśnie zamknąłeś pewien trudny etap w życiu. Horoskop zapewnia, że nadchodzi lepszy czas. Zapomnij o przykrościach, które cię spotkały i zamiast stać na rozdrożu, zrób odważny krok w przód. Przed tobą wiele dylematów, ale bez względu na to, jakich wyborów dokonasz, twoje życie nabierze rozpędu. Już niedługo nadarzy się okazja do poznania nowych ludzi o podobnych pasjach. Ciebie również hobby napędzało do działania. Jeżeli zastanawiasz się, czy do niego wrócić, wiedz, że warto. Nigdy nie jest za późno na samorealizację.