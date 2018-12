Horoskop dzienny na poniedziałek 17 grudnia 2018 roku. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższej przyszłości.

Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01–18.02) Zatajanie prawdy wcale nie sprawi, że poczujesz się lepiej. Powinieneś przyznać się do błędu. Pamiętaj, że nikt nie jest nieomylny, a wokół Ciebie są osoby, dla których wiele znaczysz. Twoja szczerość zostanie doceniona. Otrzymasz również cenną wskazówkę, która pomoże Ci uporać się z problemem.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04–22.05) Los sprzyja sprawom miłosnym. W końcu ostatecznie zamkniesz pewien rozdział i otworzysz się na nowości. Przed Tobą pojawi się okazja do poznania nowych osób. Połączy Was wspólna pasja i podobne tematy do rozmów. Nie odmawiaj spotkań towarzyskich, a wkrótce na horyzoncie pojawi się nowy adorator.