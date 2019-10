WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Horoskop dzienny na piątek 25 października 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Czeka cię prawdziwe zamieszanie w relacjach towarzyskich. Horoskop przeczuwa, że w twoim otoczeniu już niedługo pojawią się nowe osoby, które wywrą duży wpływ na twoich znajomych. Bądź otwarty, ale zachowaj również ostrożność. W tej grupie znajduje się głodny sensacji plotkarz, w którego ustach każde wydarzenie, może urosnąć do miana prawdziwej sensacji. Nie zwierzaj się z ważnych spraw osobom, do których nie masz pełnego zaufania i nie spiesz się pochopną oceną ludzi. Pierwsze wrażenie bywa mylące.

Wodnik (20.01-18.02) Czeka cię prawdziwe zamieszanie w relacjach towarzyskich. Horoskop przeczuwa, że w twoim otoczeniu już niedługo pojawią się nowe osoby, które wywrą duży wpływ na twoich znajomych. Bądź otwarty, ale zachowaj również ostrożność. W tej grupie znajduje się głodny sensacji plotkarz, w którego ustach każde wydarzenie, może urosnąć do miana prawdziwej sensacji. Nie zwierzaj się z ważnych spraw osobom, do których nie masz pełnego zaufania i nie spiesz się pochopną oceną ludzi. Pierwsze wrażenie bywa mylące. Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Horoskop dzienny odradza działanie bez planu. Nie możesz doczekać się pewnego wydarzenia, a na horyzoncie dostrzegłeś wyjątkową okazję. Bardzo chcesz udowodnić niedowiarkom swoje racje, ale nie powinieneś postępować pochopnie. Masz wokół siebie dobrych doradców, na których opinię warto się zdać. Razem opracujcie taktykę, która pomoże ci zbliżyć się do zamierzonego celu. Nie podejmuj się samodzielnego wykonywania czynności, w których nie masz doświadczenia. Lepszy rezultat przyniosą sprawdzone działania. Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Nie szukaj drugiego dna w postępowaniu innych. Trafiłeś na kilka osób, które miały względem ciebie naprawdę złe intencje, ale mierzenie wszystkich tą samą miarą jest zwyczajnie krzywdzące. Horoskop przewiduje, że zostanie ci powierzone ważne zadanie. Chociaż barany często cenią sobie niezależność i preferują indywidualne zadania, tym razem w razie wątpliwości, nie miej oporów, aby poprosić o pomoc osoby starsze oraz bardziej doświadczenie. Dobrze wiesz, że na ich miejscu również nie zostawiłbyś znajomego w potrzebie. Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Horoskop dzienny radzi: nie buduj zbyt szybko nowych więzi, bo bardzo łatwo możesz się sparzyć. Wyciągaj wnioski z ostatnich doświadczeń. Z natury jesteś osobą towarzyską, ale bardzo łatwo Cię zranić. Zaczynając nową relację, przyjmij metodę małych kroków. Pośpiech Ci nie służy. Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Dlaczego ciągle powtarzasz te same błędy? Intuicja podpowiada Ci, jak powinieneś się zachować, a jednak wciąż postępujesz wbrew sobie. Niewykluczone, że wciąż kierują tobą dawne uczucia, ale powinieneś raz na zawsze przerwać toksyczne więzi. Roztrząsając przeszłość, możesz ominąć wyjątkową okazję, która pojawi się na twojej drodze. Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Skupiony na własnych obowiązkach nie zauważasz tego, co dzieje się wokół. Ktoś bliski przeżywa ciężkie chwile. Jest to jednak osoba z natury dumna, dlatego nie lubi mówić o swoich słabościach. Najwyższy czas, żebyś poświęcił więcej czasu najbliższym. Docenią twój gest i w przyszłości odwdzięczą się tym samym. Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Nie lekceważ swoich znajomych. Ostatnio w twoim życiu dużo się dzieje i ciężko jest znaleźć, chociażby chwilę na odpoczynek. Horoskop przypomina, że nie samą pracą człowiek żyje, a twoje problemy nie są najważniejsze. Bliska osoba przechodzi trudny czas i będzie potrzebowała twojej pomocy. Jeżeli odmówisz, bardzo stracisz w jej oczach. Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Horoskop dzienny ostrzega, masz w swoim otoczeniu adoratora. To osoba z natury otwarta i bardzo towarzyska, ale w twoim towarzystwie robi się nieśmiała i speszona. Najwyższy czas uświadomić sobie, że ciepłe gesty z jej strony, to nie tylko przyjacielskie przysługi. Już od pewnego czasu czuje do Ciebie coś więcej, ale w obawie przed odrzuceniem, nie chce wyznać swoich uczuć. Następny krok należy właśnie do Ciebie. Postępuj jednak ostrożnie, żeby nie zranić niczyich uczuć. Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Horoskop dzienny przewiduje, że chociaż dzień zacznie się leniwie i monotonnie, po południu zdecydowanie nabierze tempa. Dojdzie do ciebie zaskakująca wiadomość, przez którą spojrzysz na pewną sytuację z zupełnie innego punktu widzenia. Zanim ostatecznie zajmiesz swoje stanowisko w ważnej sprawie, pozwól sobie na chwilę refleksji. Przed tobą poważne wyzywanie. Nie podejmuj pochopnej decyzji, bo będziesz tego żałować. Lepiej poproś o pomoc osobę starszą i bardziej doświadczoną. Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Bliska osoba pomogła Ci w pewnej ważnej sprawie. Horoskop dzienny przewiduje, że niebawem będziesz mieć okazję, żeby się jej odwdzięczyć. Dołóż wszelkich starań, żeby ją wesprzeć i pomóc znaleźć wyjście z trudnej sytuacji. Takie podejście bardzo was do siebie zbliży. Macie wokół siebie wiele nieprzyjaznych osób, dlatego wsparcie zaufanego przyjaciela będzie wam bardzo potrzebne. Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Masz w głowie konkretny plan i dobrze wiesz, jakie kroki powinieneś podjąć, żeby go zrealizować. Mimo wszystko pojawiło się coś, co bardzo Cię blokuje. Ciągłe oglądanie się na to, jak jesteś postrzegany przez innych, może bardziej zaszkodzić, niż pomóc. Horoskop wie, że nadszedł właściwy czas, aby wziąć sprawy w swoje ręce i przezwyciężyć bariery. Horoskop dzienny dla koziorożca

Koziorożec (22.12-19.01) Masz problem z wywiązywaniem się w terminie z powierzonych obowiązków. Horoskop dzienny przewiduje, że los niebawem zweryfikuje twoje podejście. Jeżeli szybko nie zabierzesz się do pracy, narobisz sobie wielu zaległości. Wiedza to nie wszystko. Ktoś, na kogo opinii ci zależy, bacznie obserwuje twoje poczynania. Ciągle odkładając wszystko na ostatnią chwilę, możesz stracić w jego oczach.