Horoskop dzienny na czwartek 18 lipca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na czwartek 18 lipca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości i czy dziś dopisze ci szczęście.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Horoskop dzienny na czwartek 18 lipca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop dzienny dostrzega, że obowiązkowe wodniki, już od dłuższego czasu są zaabsorbowane przede wszystkim pracą. Dobrze, że masz ambicje, a jednak małymi krokami zaczynasz zaniedbywać swoje życie towarzyskie. Pamiętaj, że powinieneś pracować, żeby żyć, a nie żyć, aby pracować. Chociaż obrałeś dobrą drogę do sukcesu, gdy już osiągniesz wyznaczony cel, możesz odczuć bolesne skutki swoich poświęceń. Zmień podejście, bo prędzej czy później zacznie doskwierać ci samotność. Wciąż masz czas na modyfikację planów. Najszczęśliwszy będziesz, gdy w twoim życiu zapanuje równowaga.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Ryby są bardzo empatyczne w stosunku do osób trzecich, a przy tym przejawiają dużą skłonność do obwiniania się za coś, co nie jest ich winą. Horoskop dostrzega na horyzoncie ciemne chmury. Spore zamieszanie w sprawach zawodowych przytłoczy cię, sprawiając, że czujesz się zagubiony. Dojdzie również do spięcia z osobami, które będą miały odmienne zdanie na temat pewnego zadania. Weź kilka głębszych oddechów, zapanuj nad emocjami i zamiast po raz kolejny analizować uczucia innych, skup się na sobie. Masz dużą wiedzę, a w głębi duszy wiesz, że nie przyczyniłeś się do pomyłki zespołu. Pod żadnym pozorem nie przepraszaj za coś, co nie jest twoją winą. Nie wskazuj też jednak winnego. Zamiast tego skoncentruj swoją uwagę na szukaniu wyjścia z trudnej sytuacji. Jesteś pomysłowy, a swoim podejściem zaimponujesz innym.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Twój horoskop dzienny radzi nastawić się na okres zaciekłej rywalizacji. Niebawem wyjdzie na jaw, że znajomy, z którym nie utrzymujesz zbyt ciepłych relacji, ma dokładnie taki sam cel. Nie bagatelizuj jego umiejętności, gdyż wcale nie są małe. Bądź dobry obserwatorem. Jeżeli będziesz cierpliwy, dostrzeżesz jego słabe punkty. Wolny czas poświęć na odświeżenie czasie zdobytej wcześniej wiedzy oraz nadrobienie informacji, których wciąż ci brakuje. Twoim dodatkowym atutem będzie pomoc wszechstronnie uzdolnionych znajomych. Najlepiej wyjdziesz słuchając rad raków i lwów. Mają duże doświadczenie, którym chętnie się podzielą.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Dzień zacznie się bardzo nerwowo. Horoskop przeczuwa pewien spór. Osoba, z którą zazwyczaj dogadujesz się bardzo dobrze, w najmniej spodziewanym momencie nadepnie ci na odcisk. Już dawno prosiłeś ją o podjęcie decyzji w pewnej ważnej sprawie, gdyż jej niezdecydowanie odbija się na osobach trzecich. Dowiesz się, że twoje wysiłki w tej kwestii nie przyniosły zadowalającego rezultatu. W zaistniałej sytuacji łatwo o nagły wybuch emocji, ale najlepiej zrobisz trzymając nerwy na wodzy. Na dziwnie zachowanie znajomego miała wpływ sytuacja, o której jeszcze ci nie powiedział. Zamiast wymagać deklaracji i wyjaśnień, zaproponuj mu długą, szczerą rozmowę. Uwierz, że sporo wyjaśni.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Według horoskopu, bliźniętom coraz częściej udzielają się negatywne myśli. To błąd. Chociaż nie zdajesz sobie z tego sprawy, od twojego nastawienia zależy więcej, niż ci się wydaj. Najwyższy czas byś uwierzył w siłę podświadomości i nie szukał problemów na siłę. Wkrótce staniesz w obliczu pewnego wyzwania. Będziesz musiał przekonać do swojego zdania osoby trzecie, dlatego uzbrój się w porządne argumenty. Twoje zadanie nie jest proste, ale osiągalne. Bądź cierpliwy i nie poddawaj się po pierwszym podejściu, w końcu osiągniesz zamierzony cel.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Horoskop przeczuwa, że znalazłeś się na rozdrożu. Chociaż walka o własne cele nie należy do najłatwiejszych, nie rezygnuj z marzeń pod naciskiem innych. Bliskie osoby wywierają na tobie coraz większą presję, próbując przy tym skłonić do zmiany poglądów. Jesteś dla nich ważny i chcą dla ciebie jak najlepiej, ale nie uwzględniły przy tym faktu, że każda osoba ma inne potrzeby. Nie podejmuj ważnych, życiowych decyzji tylko po to by kogoś zadowolić. Jesteś pomysłowy i masz niebanalne podejście do wielu spraw, co jest naprawdę dużym atutem. Zmieniając się pod wpływem innych, zatracisz swoją wyjątkowość. Nie bój się wyjść przed szereg i wykazać asertywnością. Jeżeli im ulegniesz, z czasem będziesz tego żałować.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) To twój szczęśliwy dzień. Gwiazdy obdarzyły dziś wszystkie lwy wyjątkowo dobrą aurą. Już od samego ranka będziesz bardzo aktywny i zmotywowany do działania. Dzięki determinacji i sprzyjającym okolicznościom, bardzo szybko uwiniesz się z powierzonymi obowiązkami. Po skończonej pracy nie wyszukuj sobie jednak dodatkowych zadań służbowych, ale zamiast tego otwórz się na ludzi. W godzinach popołudniowych spotka cię miła niespodzianka. Nadarzy się również okazja do rozmowy z osobą, od której usłyszysz pewną ważną wiadomość.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Horoskop zapewnia, że możesz być spokojny, gdyż trud, który włożyłeś w wykonanie pewnego zadania nie pójdzie na marne. Wkrótce nadarzy się okazja do udowodnienia niedowiarkom swoich. Dzięki obserwacji pierwszych efektów swoich starań nabierzesz pewności siebie. Wiedz, że masz prawo być z siebie dumny. Teraz pozwól sobie na zasłużony odpoczynek. Chociaż nie braknie ci zapału i motywacji do dalszego działania, chwilowo nie wyszukuj sobie kolejnych obowiązków. Zmęczony organizm pracuje mniej wydaje, dlatego jego regeneracja ma kluczowe znaczenie.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Pamiętaj, że kto nie ryzykuje, ten nie ma. Chociaż wagi są z natury ostrożne i przyzwyczajone do stosowania sprawdzonych metod, najwyższy czas, aby przełamać się przełamać do zmian. Gwiazdy są dziś po twojej stronie, a horoskop zapewnia, że odrobina szaleństwa wyjdzie ci na dobre. Wkrótce bliska osoby podsunie ci do głowy pomysł, na którego realizację wcześniej nie dałbyś się namówić. Tym razem jednak zdobądź się na odwagę i razem wcielcie go w życie. Próbowanie nowych rzeczy pomoże skończyć z rutyną, na którą ostatnio tak narzekałeś. Świadomość istnienia innych perspektyw naładuje cię pozytywną energią.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Twój horoskop dzienny radzi, żebyś w miarę możliwości zrezygnował dziś z prac zespołowych na rzecz indywidualnych zajęć. Masz duże umiejętności i kompetencje, ale posiadasz wrodzoną skromność, przez którą dajesz się przyćmić osobom trzecim. Tym razem jednak powinieneś wreszcie zawalczyć o swoje. Osoby o mniejszej wiedzy i kompetencjach małymi krokami zaczynają wchodzić ci na głowę. Nie pozwól, by twoje działania były dłużej niedoceniane. Jeżeli zależy ci na zmianie sytuacji, zacznij natychmiast działać. Chętnie podejmuj nowe wyzwania i zabieraj głos w ważnych kwestiach. Na twoją korzyść przemówi również podjęcie dodatkowych kursów rozwoju oraz nauka nowego języka.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Według horoskopu, strzelce są bardzo rozkojarzone i myślami stale krążą wokół pewnej osoby. W takim stanie niezwykle ciężko jest ci się skupić na powierzonych obowiązkach, od których wykonania w dużym stopniu zależy twój dalszy rozwój karieru. Znajdujesz się we właściwym miejsce, we właściwym czasie i wkrótce na twojej drodze pojawią się atrakcyjne okazje. Żeby je dostrzec, musisz być jednak skoncentrowany, dlatego spróbuj zmobilizować się do działania. W najbliższym czasie gwiazdy i tak nie przewidują przełomu w sprawach sercowych. Najlepiej postąpisz. Jeżeli w tej kwestii zwyczajnie dasz sobie czas.