Hołownia liderem rankingu. Pokonał Dudę

Czarzasty, podobnie jak większość liderów opozycji, uzyskał w tym miesiącu znacznie lepsze notowania, niż w okresie przedwyborczym. W porównaniu z sierpniem, kiedy ostatnio badano stosunek do tego polityka, odsetek deklaracji zaufania wzrósł o 9 punktów procentowych. Choć negatywne oceny Czarzastego utrzymały się na dotychczasowym poziomie, to jednak przeszedł on z grona polityków postrzeganych wyraźnie negatywnie, do grupy polityków odbieranych ambiwalentnie, podobnie często spotykających się z zaufaniem, co z nieufnością ankietowanych.