Wpadka Hołowni. Sejm wybuchnął śmiechem. "Nie mogę się powstrzymać"

W przypadku VAT-u Hołownia wytknął premierowi niekonsekwencję, gdyż projekt nie jest uwzględniony w budżecie. - Ten projekt, który trafił do Sejmu, jest obarczony wadami formalnymi. Zostaliśmy zobligowani przez te analizy do tego, żeby odesłać go do wnioskodawcy, to się w tej chwili dzieje - mówił Hołownia.