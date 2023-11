Morawiecki zaapelował do Hołowni. Chce rozmawiać "w cztery oczy"

- Są jakieś granice, również w polityce, powagi i braku powagi. Jeżeli ktoś wie, że nie sformuje rządu, to po co ludziom głowę zawracać, wołając ich na ministrów na 14 dni, jeżeli tyle zechce wykorzystać. Po co opowiada Polkom i Polakom, że to jest polski rząd. co on zrobi przez 14 dni poza wzięciem odpraw - komentował wcześniej misję tworzenia rządu przez PiS Szymon Hołownia.